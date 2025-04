Nach Sehnenriss: Woods mit Aprilscherz über Blitzheilung

Tiger Woods war in besten Zeiten bekannt für seine eleganten und präzisen Schläge, am 1. April hat der Golf-Superstar bei einem Scherz aber kein sonderlich gutes Händchen bewiesen. Drei Wochen nach seinem Achillessehnenriss gab Woods bei X bekannt, nach einer Art Wunderheilung bereit zu sein für seine Teilnahme beim US-Masters in Augusta in der kommenden Woche.