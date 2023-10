Nach Terrorangriffen in Isreal: Freiwasser-Weltcup verlegt

Anzeige

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat der Schwimm-Weltverband World Aquatics die finale Station des Freiwasser-Weltcups verlegt. Die Wettkämpfe, die ursprünglich in Eilat geplant waren, finden nun am 2. und 3. Dezember im portugiesischen Funchal auf Madeira statt. Dort wird laut dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) auch Doppelweltmeisterin Leonie Beck an den Start gehen.

"Die Sicherheit der Athleten bleibt für World Aquatics oberstes Gebot, weshalb die Entscheidung, die Veranstaltung zu verlegen, nach den jüngsten Ereignissen in Israel getroffen wurde", teilte der Weltverband am Donnerstag mit.

In Portugal kann sich Beck Hoffnungen auf den mit 50.000 US-Dollar dotierten Weltcup-Gesamtsieg machen. Die 26-Jährige liegt mit 1740 Punkten im Ranking vor dem abschließenden 10-km-Rennen nur zehn Zähler hinter der Spitzenreiterin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden.