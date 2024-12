Nach Tournee-Aus: Eisenbichler fehlt auch in Engelberg

Der früher Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wird nach seiner Nichtberücksichtigung für das Auftaktspringen der am Samstag beginnenden Vierschanzentournee auch nicht am zweitklassigen Continental Cup in Engelberg am Freitag teilnehmen. Der 33-Jährige fehlt in der Startliste des Springens in der Schweiz.