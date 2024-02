Nebel und Regen: Einzelrennen am Donnerstag abgesagt

Anzeige

Regen und vor allem Nebel am legendären Holmenkollen in Oslo haben am Donnerstag zur Absage des Einzelrennens der Frauen über 15 km geführt. Dies teilte die Internationale Biathlon-Union (IBU) kurz vor dem Start des Weltcups mit. Das Rennen wird am Freitag um 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport) nachgeholt. Das ursprünglich am Freitag für 14.15 Uhr terminierte Männer-Einzelrennen über 20 km wird auf 15.30 Uhr verschoben.

"Es ist alles probiert worden bis zum Beginn des Anschießens. Die Sicht ist aber immer schlechter geworden. Das macht ganz speziell beim Einzel mit vier Schießen keinen Sinn. Das ist die einzig richtige Entscheidung, dass man probiert, es morgen zu machen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Natürlich hätten sich "die Mädels darauf eingestellt", ergänzte Frauentrainer Kristian Mehringer. Aber eine Durchführung sei bei den schlechten Bedingungen "nicht möglich gewesen". Jetzt bereite man sich eben "auf Freitag vor. Dann geben wir wieder Gas."

Allerdings sind auch die Vorhersagen für die kommenden Tage in Oslo mit Regen und Temperaturen über null Grad nicht besonders gut. Am Donnerstag habe man vermeiden wollen, "dass wir das Rennen mittendrin abbrechen müssen. Das Risiko war zu groß", sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar.

Am Samstag sind am Holmenkollen dann die Massenstarts der Frauen (13.20 Uhr) und der Männer (15.20 Uhr) geplant. Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe in Oslo noch Single-Mixed- und Mixed-Staffel auf dem Programm, ehe es für die Teams nach Übersee geht. Zum Abschluss des Winters finden in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und Canmore (Kanada/14. bis 17. März) noch zwei Weltcups statt.