Neugebauer: WM-Zehnkampf wird eine Wundertüte

Für Medaillenkandidat Leo Neugebauer (Stuttgart) wird der Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Tokio eine Wundertüte. "Im Zehnkampf kann immer alles passieren. Wenn man jetzt vor ein paar Monaten mal einen richtig guten Zehnkampf hatte, kann es sein, dass es dann nicht mehr so gut läuft", sagte der Olympia-Zweite am Donnerstag im Teamhotel der deutschen Mannschaft: "Oder wenn man eine durchschnittliche Saison hatte, kann es auch sein, dass man hier auf einmal einen krassen Wettkampf hat." Prognosen seien kaum möglich, sagte der 25-Jährige: "Es bringt einfach nichts".

Seit seinem Silber-Coup bei Olympia in Paris vor einem Jahr ist Neugebauer Profi - trainiert aber weiter in Austin/USA. Ganz rund lief es für den Sonnyboy der deutschen Leichtathletik in diesem Jahr bei seinem einzigen Zehnkampf in Götzis mit 8555 Punkten noch nicht, aber natürlich hat der deutsche Rekordhalter (8961 Punkte) die Klasse für die nächste Medaille.

"Man versucht immer, so gut wie möglich abzuschneiden", sagte Neugebauer: "Man versucht einfach nur, einen soliden Zehnkampf hinzubekommen, alles, was man im Training gemacht hat, umzusetzen. Und dann geht man einfach von Disziplin zu Disziplin."

Auch Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) rechnet sich im Nationalstadion von Japan am Wochenende etwas aus. Zumal Olympiasieger Markus Rooth (Norwegen) verletzt fehlen wird. Dessen Landsmann Sander Skotheim gilt aber als Gold-Favorit mit einer Saisonbestleistung von 8909 Punkten, hinzu kommt der starke US-Amerikaner Kyle Garland (8869). Dritter deutscher Starter im Zehnkampf ist Till Steinfurth (Halle/Saale).