Neureuther über Aichers Medaillenambitionen: "Eine Ansage"

Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer Felix Neureuther hat davor gewarnt, zu große Hoffnungen in Deutschlands Olympia-Hoffnungsträgerin Emma Aicher zu setzen. "Emma ist prinzipiell zu allem fähig, aber ich glaube, dass man ihr mit großen Medaillenerwartungen keinen Gefallen tut", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

"Selbst Mikaela Shiffrin ist in Peking daran zerbrochen. Sie wollte und sollte fünfmal Gold holen, der Schuss ging ziemlich nach hinten los", sagte der Weltmeister von Bormio über die Skikönigin aus den USA, die als Favoritin bei den Winterspielen 2022 enttäuscht hatte.

Intern hatte die 22 Jahre alte Aicher offenbar bereits angekündigt, dass es mit Medaillen in Mailand und Cortina d'Ampezzo klappen werde. "Das ist eine Ansage", so Neureuther, mehr Zurückhaltung sei aber "oft besser – zumindest offiziell". Aicher gewann in diesem Winter eine Abfahrt und einen Super-G, die hochgehandelte Deutsch-Schwedin war dabei sogar schneller als US-Star Lindsey Vonn.

Bei Letzterer hat Neureuther keine Zweifel an der mentalen Stärke. Die 41-Jährige war neun Tage vor Olympia in Crans-Montana schwer gestürzt und muss nun um eine Teilnahme zittern. "Wenn eine den Biss und den Willen hat, dann sie. In Amerika findet Wintersport nur bei Olympia größere Beachtung. Lindsey weiß das, und sie weiß, ihre Geschichte perfekt zu erzählen", sagte Neureuther.