Ngetich pulverisiert 10-km-Weltrekord

Die kenianische Läuferin Agnes Ngetich hat den Weltrekord im 10-km-Straßenlauf pulverisiert. Die 22-Jährige blieb am Sonntag in Valencia in 28:46 Minuten 28 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke von Yalemzerf Yehualaw aus dem Jahr 2022. Der Bahn-Rekord über 10.000 m von Letesenbet Gidey liegt bei 29:01,03.

Auf halber Strecke stellte Ngetich, Dritte der Cross-WM 2023, in Valencia mit 14:13 Minuten zudem den 5-km-Weltrekord ein, den ihre Landsfrau Beatrice Chebet an Silvester 2023 in Barcelona erzielt hatte.