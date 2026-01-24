Nika Prevc mit nächstem Meilenstein - Freitag Fünfte

Sloweniens Skisprung-Überfliegerin Nika Prevc hat ihre Rekordjagd in Japan fortgesetzt. Die Weltmeisterin siegte am Samstag beim ersten von zwei Weltcupspringen in Sapporo und hat nun an 18 verschiedenen Orten Siege gefeiert - damit stellte sie die Bestmarke der Japanerin Sara Takanashi ein. Beste Deutsche auf der Olympiaschanze von 1972 war Selina Freitag auf Rang fünf.

Die 20 Jahre alte Prevc, die zuletzt in Zao überraschend zweimal nicht gewonnen hatte, feierte ihren 34. Karrieresieg und den zwölften in diesem Winter. Mit Sprüngen auf 129,0 und 128,0 m (279,4 Punkte) lag sie vor der Kanadierin Abigail Strate (273,9) und Anna Odine Ström aus Norwegen (260,3). Vizeweltmeisterin Freitag (253,2) fehlten umgerechnet vier Meter zum Podest.

Zweitbeste Deutsche war Agnes Reisch auf Platz acht. Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid, 2023 Siegerin in Sapporo, musste sich mit Rang 14 begnügen.

Am Sonntag findet auf der Okurayama-Schanze ein weiterer Einzelwettkampf statt, ehe am folgenden Wochenende die Olympia-Generalprobe in Willingen ansteht.