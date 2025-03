Noch eine Enttäuschung für Hofmeister und Co.

Einmal Silber, aber dann nichts mehr - außer Enttäuschungen: Die deutschen Alpin-Snowboarder um die große Hoffnungsträgerin Ramona Hofmeister sind nach der überraschenden Medaille für Stefan Baumeister auch in ihrem letzten WM-Rennen klar hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Im Mixed-Team-Wettbewerb fuhren die deutschen Mannschaften in St. Moritz weit am Podest vorbei.