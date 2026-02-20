Nolte im Zweierbob auf Goldkurs

Weltmeisterin Laura Nolte hat Kurs auf ihr angepeiltes Olympiagold im Zweierbob genommen. Die Weltcup-Dominatorin übernahm nach einem starken zweiten Lauf die Führung und hat zur Halbzeit einen Vorsprung von 0,18 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz.

Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf Rang drei zurück (+0,23). Nolte war mit fünf Siegen in sieben Saisonrennen als große Favoritin nach Cortina d'Ampezzo gereist.

Vier Tage nach dem Gewinn von Olympiasilber im Monobob gelang Nolte gleich im ersten Lauf ein Startrekord, die zweimalige Zweier-Olympiasiegerin Armbruster Humphries (2010, 2014) schlug dank einer sehr sauberen Fahrt und offenbar gutem Material aber zurück. Im zweiten Durchgang zeigte Nolte aber die beste Linie und zeigte im Zielbereich die Faust.

Buckwitz, die als erste Bobfahrerin Olympiagold als Anschieberin und Pilotin gewinnen kann, lauert mit Neele Schuten knapp dahinter und hat eine Medaille im Visier. Die frühere Weltmeisterin Kim Kalicki und Talea Prepens sind Vierte (+0,43).

Für Nolte (27) wäre alles andere als Gold eine Enttäuschung. Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen. "Der Zweier ist meine Paradedisziplin. Mit Debbie am Start ist es immer schnell und das ist natürlich etwas, was mir ein gutes Gefühl für die Bahn gibt", hatte Nolte gesagt.

Am Montag war ihr Gold im Monobob im letzten Lauf noch von der 41 Jahre alten US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor weggeschnappt worden. Der Rückstand betrug nur vier Hundertstelsekunden, nachdem Nolte nach den ersten drei Läufen jeweils geführt hatte.