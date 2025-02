Nordisch-WM: Kläbo beschert Norwegen Traumstart

Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat Gastgeber Norwegen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim einen Traumstart beschert und zum vierten Mal in Serie den Sprint-Titel gewonnen. Der 28 Jahre alte Olympiasieger setzte sich vor 22.000 Zuschauern, darunter das Kronprinzpaar Haakon und Mette-Marit, im Freistil-Finale vor dem Italiener Federico Pellegrino sowie dem Finnen Lauri Vuorinen durch und erfüllte damit den ersten Teil seiner Mission.

Mit seinem zehnten Weltmeisterschafts-Gold zog Kläbo an Norwegens Idol Björn Dählie vorbei. In der "ewigen" Bestenliste der Männer liegt nur noch Landsmann Petter Northug mit 13 WM-Titeln vor Kläbo, der im Bestfall sechsmal Gold in Trondheim holen könnte. Viermal Weltmeisterschafts-Gold in Serie in einer Disziplin hatte zuvor noch kein Langläufer geschafft.

Großes Pech hatte Jan Stölben. Der 23-Jährige aus der Eifel überraschte mit Platz sieben in der Qualifikation, lief in seinem Viertelfinale klar auf Halbfinalkurs und wurde dann vom stürzenden Schweizer Janik Riebli abgeräumt. "Es war sehr, sehr unglücklich", sagte Stölben: "Ich habe das Beste aus dem Rennen gemacht, bin in einer Super-Form, und dann fliegt er 30 Zentimeter vor mir hin. Es ist bitter. Ich bin definitiv traurig."