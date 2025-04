O'Sullivan erreicht Viertelfinale der Snooker-WM

Snooker-Star Ronnie O'Sullivan hat bei der WM in Sheffield problemlos das Viertelfinale erreicht. Der siebenmalige Weltmeister aus England bezwang den Waliser Ryan Day mit 13:7. "The Rocket" hatte sich am Sonntag eine 10:6-Führung erspielt, am Montag gewann er dann drei der ersten vier Frames und hatte schon vor der Mittagspause Feierabend.