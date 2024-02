Odermatt steuert siebten Saisonsieg im Riesenslalom an

Anzeige

Skirennläufer Marco Odermatt ist weiter nicht zu stoppen. Der Schweizer Olympiasieger und Weltmeister liegt nach bislang sechs Siegen auch beim siebten Riesenslalom der Saison im kalifornischen Palisades Tahoe nach dem ersten Lauf in Führung. In 1:06,48 Minuten fuhr der 26 Jahre alte Ausnahmeathlet erneut die Bestzeit, einzig folgen konnte ihm der Norweger Henrik Kristoffersen als Zweiter mit einem Rückstand von 15 Hundertstelsekunden. Der drittplatzierte US-Amerikaner River Radamus liegt bereits 0,78 Sekunden zurück.

Weiter um den Anschluss an die Weltspitze kämpft Alexander Schmid (Fischen). Der Parallel-Weltmeister, der nach einem Kreuzbandriss im Frühjahr 2023 nach der alten Form sucht, rangiert mit einem Rückstand von 2,34 Sekunden nicht unter den besten 15.

Marco Odermatt peilt in dieser Saison den Gewinn von gleich vier Kristallkugeln an, die große für den Gesamtweltcup sowie die kleinen im Riesenslalom, Super-G und der Abfahrt. Hier führt er jeweils die Rankings an.