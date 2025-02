Ogunleye siegt auch in Berlin

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat ihre starke Form erneut bestätigt. Beim ISTAF Indoor in Berlin siegte die 26-Jährige am Freitag mit 19,42 m. Damit blieb die Mannheimerin jedoch unter ihrer Saisonbestleistung von 19,78 m, die sie am vergangenen Wochenende in Düsseldorf aufgestellt hatte.

Dort hatte Oguleye die drittbeste Weite ihrer Karriere gestoßen, nur bei ihrem Olympia-Triumph in Paris (20,00 m) und dem Gewinn der Silbermedaille bei der Hallen-WM in Vorjahr (20,19 m) ging es jemals weiter.

In Berlin distanzierte Ogunleye die zweitplatzierte Jessica Inchude aus Guinea-Bissau (18,48 m) deutlich. Katharina Maisch (Erzgebirge/18.40 m) und Alina Kenzel (Stuttgart/18,33 m) belegten die Ränge drei und vier.

Für Ogunleye stehen nun die deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund (21. bis 23. Februar) und die Hallen-EM in Apeldoorn/Niederlande (6. bis 9. März) an. Die Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März) wird sie wohl auslassen. Saisonhöhepunkt ist die WM in Tokio (13. bis 21. September), bei der die Deutsche wieder eine Medaille anpeilt.