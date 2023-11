Oktagon MMA: Zuschauerrekord soll in Köln fallen

Anzeige

Bis zu 10.000 Fans kamen zu den fünf ausverkauften Mixed-Martial-Arts-Events der "Oktagon MMA" in München, Frankfurt und Oberhausen - nun soll der Rekord fallen. Fast 20.000 Besucher werden am Samstagabend in der Kölner Lanxess Arena erwartet, es wäre ein neuer Bestwert für eine MMA-Veranstaltung in Deutschland. 2009 waren zu einem UFC-Wettbewerb knapp 13.000 Kampfsportbegeisterte nach Köln-Deutz gekommen.

Das Aufgebot kann sich sehen lassen. Der deutsche MMA-Star Christian Eckerlin kehrt nach über einem Jahr in den Käfig zurück. Der Frankfurter tritt gegen den früheren UFC-Fighter "Apollo" Silva aus Brasilien an. Auch dabei ist Kerim Engizek (Düsseldorf), sein Gegner heißt "Lee" Sami (Ägypten).

Im Hauptkampf stehen sich die Schwergewichtler gegenüber. Hatef Moeil (Düsseldorf) bekommt es mit Lazar Todev (Bulgarien) zu tun. Die beiden Kämpfer sind seit 2018 ungeschlagen. Das Event beginnt um 18.00 Uhr.