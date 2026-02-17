Olympia 2026: Karriereende? Entscheidung um Zukunft von deutschem Star gefallen

Felix Loch verpasst bei Olympia 2026 die erhoffte Medaille. Es soll noch nicht die letzte Chance für den Rodel-Star gewesen sein.

Rodel-Altmeister Felix Loch (36) will seine Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2030 in den französischen Alpen fortsetzen. Das teilte der Rekordweltmeister aus Berchtesgaden am Dienstag mit. "Meine letzten Olympischen Spiele... müssen noch a bisserl warten!", schrieb Loch auf Instagram: "Ich werd weitermachen - solange ich gesund und fit bin."

Er liebe seinen Sport, "und solange ich vorne mitfahren kann, werde ich alles geben, um 2030 wieder für das Team Deutschland am Start zu stehen", fügte Loch an. Die Entscheidung traf er in Abstimmung mit seiner Frau Lisa und den zwei Söhnen.