Olympiasieger geschlagen: Deutsche Curler melden sich zurück

Marc Muskatewitz und seine Teamkollegen schrien ihre Freude und Erleichterung heraus. Die deutschen Curling-Männer haben ihre Chancen auf eine Medaille bei den Winterspielen in Cortina am Leben gehalten. Im wegweisenden sechsten Spiel gewann die junge Auswahl gegen Olympiasieger Schweden 7:3 - und steht nun bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Damit belegen die Europameister von 2024 den geteilten sechsten Rang. Drei Spiele stehen in der Round Robin noch aus, am Dienstag kommt es zu einem Doppelspieltag gegen Tschechien (9.05 Uhr) und die noch ungeschlagenen Schweizer (19.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Zum Abschluss geht es am Donnerstag gegen China. Peking-Goldmedaillengewinner Schweden steht mit nur einem Sieg vor dem Aus.

Nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen die USA (6:8) und den Weltranglistenersten Großbritannien (4:9) war der Druck für die deutsche Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard gestiegen. Muskatewitz und Co. brauchten den Sieg gegen die Schweden, um das erklärte Ziel Top vier nicht komplett aus den Augen zu verlieren.

"Wir hatten gestern ein längeres Meeting und haben sehr viel umgesetzt, was wir umsetzen wollten. Die Leistung war super", sagte Muskatewitz im ZDF. "Unser Ziel ist immer noch in greifbarer Nähe und wir werden jetzt in jedes Spiel voll reingehen und alles raushauen."

Erstmals seit 2014 in Sotschi ist wieder eine deutsche Curling-Auswahl bei Olympia dabei. Die besten vier Teams der Zehnergruppe ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen.