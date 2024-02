Olympiasieger Krol geht vom Eis - und will Pilot werden

Anzeige

Der niederländische Eisschnelllauf-Olympiasieger Thomas Krol hat seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Krol (31) will sich auf seine Pilotenausbildung konzentrieren, nachdem ihn die Fluggesellschaft KLM dafür zugelassen hatte.

"Mein erster Traum war es, Eisschnelllauf-Olympiasieger zu werden. Der hat sich erfüllt. Mein zweiter war es, Pilot zu werden. Der wird jetzt auch wahr", sagte Krol bei einer Pressekonferenz am Freitag in Heerenveen.

Krol, in Peking 2022 Goldmedaillengewinner über 1000 m und Silbermedaillengewinner über 1500 m, hatte sich in dieser Woche beim Radtraining eine Muskelverletzung zugezogen und musste seine Teilnahme an den niederländischen Sprintmeisterschaften absagen. Damit kann er sich nicht mehr für die Sprint-Weltmeisterschaften in Inzell (7./8. März) qualifizieren.

Es ist der zweite Rücktritt im niederländischen Eisschnelllauf binnen einer Woche. Vor wenigen Tagen hatte die dreimalige Olympiasiegerin und neunmalige Weltmeisterin Irene Schouten ihr Karriereende angekündigt - allerdings hört die 31-Jährige erst am Saisonende auf.