Olympiasieger Märtens muss Start bei Kurzbahn-WM absagen

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat seinen Start bei der Kurzbahn-WM in Budapest aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Der 22-Jährige, der im Sommer Gold über die 400 m Freistil in Paris gewonnen hatte, kann aufgrund einer Erkältung nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag mit.