Olympiasiegerin Ogunleye immer besser in Form

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye kommt immer besser in Form. Die Mannheimerin steigerte ihre Saisonbestleistung am Sonntag beim ISTAF Indoor in Düsseldorf auf 19,78 m und legte damit den drittbesten Wettkampf ihrer Karriere hin. Zudem feierte Ogunleye ihren dritten Sieg im vierten Wettkampf in diesem Jahr, zeigte mit 19,55 und 19,47 m zwei weitere starke Versuche.

Nur bei ihrem Olympia-Triumph in Paris (20,00 m) und dem Gewinn der Silbermedaille bei der Hallen-WM in Vorjahr stieß Ogunleye jemals weiter. Sie bleibt weiter die Nummer vier in der Welt. "Ich war total frei im Stoßen, hatte so viel Spaß", sagte Ogunleye am Sportschau-Mikrofon.

Am Ende hatte Ogunleye fast einen Meter Vorsprung auf Fanny Roos (18,82/Schweden) auf Platz zwei, Dritte wurde die Portugiesin Jessica Inchude (18,61).