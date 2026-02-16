Oranje-Stars im Medaillenrausch auf dem Eis

Die Kufen-Stars der Niederlande dominieren bei den Olympischen Winterspielen in Mailand weiter die Shorttrack-Wettbewerbe. Am Montag gewann Xandra Velzeboer das 1000-m-Rennen und jubelte nach dem Triumph über 500 m bereits über ihr zweites Gold in Norditalien. Velzeboer, Staffel-Olympiasiegerin von Peking, verwies über 1000 m in 1:28,437 Minuten die kanadische Vize-Weltmeisterin Courtney Sarault und Kim Gilli aus Südkorea auf die Plätze.

Bei den Männern hatte zuvor Jens van 't Wout die Rennen über 1000 m und 1500 m für sich entschieden. Lediglich in der Mixed-Staffel verpassten die Oranje-Läufer als Fünfte das Podest. Bis zum Ende der Shorttrack-Wettbewerbe am Freitag stehen vier weitere Entscheidungen an. Deutsche Shorttracker nehmen nicht an den Winterspielen teil.

Die niederländische Stärke auf Schlittschuhen ist auch im Eisschnelllauf ungebrochen. Auf dem großen Oval gewannen die Niederlande acht Medaillen in bislang acht Entscheidungen, darunter zweimal Gold durch Sprint-Star Jutta Leerdam (1000 m) und Femke Kok (500 m).