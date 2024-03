Para-Biathletinnen holen WM-Silber im Teamsprint

Anzeige

Para-Biathletin Linn Kazmaier hat zum Abschluss der WM im kanadischen Prince George ihre vierte Goldmedaille nur knapp verpasst. Die 17 Jahre alte Paralympicssiegerin kam im Teamsprint der Klasse der Sehbehinderten und der stehenden Klasse gemeinsam mit Leonie Maria Walter und ihren Guides Florian Baumann und Christian Krasman auf den zweiten Platz und holte Silber.

Auf die Siegerinnen aus der Ukraine hatte das Duo im Ziel einen Rückstand von 11,5 Sekunden. Kazmaier, die mit 15 Jahren bei den Winterspielen in Peking Gold im Langlauf gewonnen hatte, war wie schon bei ihren Siegen im Einzel und der Verfolgung ohne Fehlschuss geblieben. Für ihre Teamkollegin Walter, die in China im Biathlon triumphiert hatte und am Sonntag viermal daneben schoss, war es in Kanada die vierte Silbermedaille.

Eine Medaille gab es auch in der sitzenden Klasse der Frauen. Anja Wicker und Andrea Eskau belegten im Teamsprint den dritten Platz. Für Wicker, Paralympicssiegerin von Sotschi, war es nach Silber im Sprint und der Verfolgung die dritte Medaille bei den Titelkämpfen.