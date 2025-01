Para Biathlon: Walter bei WM-Generalprobe mit Sieg

Paralympicssiegerin Leonie Walter hat beim Biathlon-Weltcup in Val die Fiemme Gold-Hoffnungen für die Weltmeisterschaft geschürt. Die 21-Jährige siegte in der Klasse der Sehbehinderten mit Guide Christian Krasman im Sprint über 7,5 Kilometer, lag im Ziel nach fehlerfreiem Schießen 45,9 Sekunden vor der Chinesin Wang Yue. Zuvor hatte sie bereits in der Sprintverfolgung mit drei Fehlern Rang zwei belegt. Johanna Recktenwald landete mit Guide Emily Weiß im Sprint auf Platz drei.

Das 19-jährige Toptalent Linn Kazmaier bestritt bei ihrem verspäteten Saisoneinstieg lediglich ein Rennen und landete mit Trainingsrückstand in der Sprintverfolgung auf Position sechs. Insgesamt gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der WM-Generalprobe auf den Paralympics-Strecken von 2026 sieben Podestplätze.

Nico Messinger wurde bei den Sehbehinderten mit Guide Robin Wunderle einmal Dritter, Marco Maier schaffte in der stehenden Klasse einen zweiten Platz. Anja Wicker wurde in der sitzenden Klasse gleich zweimal Zweite. Die Biathlon-Weltmeisterschaft der Para-Athleten findet vom 6. bis 9. Februar auf der Pokljuka statt, zuvor stehen am Wochenende allerdings noch Langlaufrennen in Val die Fiemme an.