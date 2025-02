Para Langlauf: Marburger mit zweitem Saisonsieg

Skilangläufer Sebastian Marburger hat beim Para-Weltcup im italienischen Val di Fiemme seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 27-Jährige war am Samstag im Sprint der stehenden Klasse nicht zu schlagen, im Einzel über 10 km am Tag darauf wurde Marburger Dritter. Seinen Premierenerfolg hatte der Staffel-Weltmeister von 2023 zum Auftakt im finnischen Vuokatti eingefahren.

Insgesamt gelangen den Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) beim Testevent für die Winterspiele im kommenden Jahr drei weitere Podestplatzierungen. Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter belegte im Sprint und Einzel in der Klasse der Sehbehinderten jeweils den zweiten Rang, auch Anja Wicker wurde in der sitzenden Klasse Zweite.

Neueinsteigerin Kathrin Marchand verpasste das Podium in ihren ersten beiden Rennen als jeweils Vierte in der stehenden Klasse nur knapp. Die 34-jährige Kölnerin, die 2012 und 2016 an den Olympischen Spielen teilnahm, geht neben dem Rudern nun auch im Langlauf an den Start. Nach einem Schlaganfall 2021 hatte Marchand zum Parasport gefunden, bei den Spielen in Paris verpasste sie eine Medaille im Mixed-Ruderboot um sechs Hundertstelsekunden.