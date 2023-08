Para-Schwimm-WM: Silber für Schott am Schlusstag

Anzeige

Verena Schott hat den deutschen Schwimmern zum Abschluss der Para-WM in Manchester die 17. Medaille beschert. Über 50 m Schmetterling in der Startklasse S6 gewann die inkomplett querschnittsgelähmte Greifswalderin Silber hinter der Chinesin Jiang Yuyan. In 36,50 Sekunden fehlten Schott, die zuvor bereits Gold über 100 m Brust und Silber über 200 m Lagen geholt hatte, 1,95 Sekunden zur Weltrekordzeit der Siegerin.

Taliso Engel fehlte unterdessen nach seinem Titel über 100 m Brust etwas mehr zu einer weiteren Medaille über 200 m Lagen. Der Paralympicssieger wurde in der Startklasse SM13 mit 1,28 Sekunden Rückstand auf einen Podestplatz Fünfter.

Malte Braunschweig belegte nach zuvor zweimal Bronze in seinem Abschlussrennen über 50 m Freistil der Startklasse S9 in 26,60 Sekunden den siebten und vorletzten Platz. Sieger des Rennens wurde der Italiener Simone Barlaam in Weltrekordzeit von 23,96 Sekunden.

Tanja Scholz hatte am Samstag mit Silber über 200 m Freistil ihre sechste Medaille im sechsten Rennen gewonnen. Die 39-Jährige aus Elmshorn schlug in der Startklasse S5 nach 2:57,27 Minuten zehn Sekunden später als die siegreiche Italienerin Monica Boggioni an. Scholz holte insgesamt dreimal Gold und dreimal Silber.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gewann mit seinen zwölf Athletinnen und Athleten in Manchester insgesamt 17 Medaillen - davon sechs aus Gold - und verbesserte damit das Ergebnis aus dem Vorjahr. Bei der vergangenen WM auf Madeira gab es 14 Medaillen (4x Gold, 6x Silber, 4x Bronze).