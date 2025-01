Para-Ski: Forster gewinnt WM-Generalprobe am Feldberg

Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat beim ersten deutschen Heimweltcup das dritte Rennen gewonnen. Am Feldberg triumphierte die 29 Jahre alte Monoskifahrerin auch im letzten Rennen vor der WM (4. bis 11. Februar) im slowenischen Maribor. Zuvor hatte sie sich bereits am Dienstag und Mittwoch gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

"Ich freue mich mega. Es ist schon cool, dass es jetzt so aufgegangen ist. Die Anspannung und der Druck waren schon nochmal anders als sonst", sagte Forster, die im Ziel drei Sekunden Vorsprung auf die Spanierin Audrey Pascual Seco hatte.

In der stehenden Klasse erreichte Anna-Maria Rieder zum dritten Mal nacheinander den zweiten Platz und musste erneut nur der überragenden Schwedin Ebba Aarsjö den Vortritt lassen. "Ich bin zufrieden, auch wenn die Durchgänge nicht optimal waren. Es ist nicht einfach, Ebba im Slalom zu schlagen", sagte die 24-Jährige: "Mit drei zweiten Plätzen habe ich gezeigt, dass ich ganz gut Skifahren kann."

Die deutschen Herren hatten beim Abschluss auf der schwierigen Piste hingegen große Probleme. Monoskifahrer Leon Gensert und der sehbehinderte Alexander Rauen mit Guide Jeremias Wilke schieden bereits im ersten Durchgang aus. In der stehenden Klasse lag Christoph Glötzner nach starkem ersten Lauf als Fünfter nur knapp hinter den Podiumsplätzen, brachte den zweiten Durchgang aber nicht in Ziel und verletzte sich zudem an der Schulter.