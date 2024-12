Paschke und Wellinger feiern Heimsieg

Skisprung-Aufsteiger Pius Paschke hat seinen Höhenflug auch zum Beginn des Weltcups in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Der Gesamtweltcup-Spitzenreiter gewann mit Andreas Wellinger den "Super Team"-Wettbewerb souverän und zeigte sich gut zwei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee weiter in bestechender Form.

Beim ersten Heimspiel für die DSV-Adler in der laufenden Saison lag das deutsche Duo nach drei Durchgängen mit 873,3 Punkten deutlich vor Österreich (850,0) und Norwegen (829,2). Der 34 Jahre alte Paschke war mit drei blitzsauberen Sprüngen auf 143,5, 140,0 und 142,5 m der beste Flieger des Tages. Auch der zweimalige Olympiasieger Wellinger zeigte mit 138,5 sowie zweimal 137,0 m keine Schwäche.

Beim "Super Team"-Format treten pro Mannschaft zwei Springer über je drei Durchgänge an. Im Männer-Weltcup war dieser Wettbewerb in der Saison 2022/23 in Lake Placid erstmals ausgetragen worden, danach gab es drei weitere Wettkämpfe. Den zuvor einzigen deutschen Sieg gab es im Februar 2023 durch Karl Geiger und Andreas Wellinger. Nur bei der Premiere stand das deutsche Duo nicht auf dem Podest.

Am Samstag um Sonntag finden in Titisee-Neustadt jeweils Einzelspringen statt (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport).