Paschke vor WM: "Sind nicht gerade Medaillen-Favorit"

Skispringer Pius Paschke hat nach enttäuschenden Wochen eher geringe Erwartungen an die WM in Trondheim. "Als große Favoriten fahren wir nicht hin. Das ist klar", sagte der fünfmalige Saisonsieger im Wintersport-Podcast der Sportschau: "Es geht am Schluss um eine Medaille. Von daher können wir relativ frei drauf losspringen, wenn man jetzt nicht gerade Medaillen-Favorit ist."

Paschke hatte fünf der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen, zuletzt aber enttäuscht und sogar fünfmal in Folge die Top 20 verpasst. Auch die Form der übrigen DSV-Adler wie Andreas Wellinger oder Karl Geiger war deutlich schwächer als noch zu Beginn des Winter.

"Es ist ein stetiges Arbeiten. Es ist mühsam, es ist anstrengend, sich wieder nach oben zu arbeiten. Den Fokus richtig zu legen, das ist meine Challenge. Für die WM habe ich da einen klaren Plan. Ob das gelingt, wird man sehen", sagte Paschke.

Eine Diskussion um Bundestrainer Stefan Horngacher wollte Paschke nicht aufmachen. "Da müssen sich die Sportler, einschließlich mir, an die eigene Nase packen und erstmal schauen: Was kann ich wirklich besser machen? Erst dann kann man irgendwie eine andere Diskussion führen. Aber wie gesagt, aktuell stellt sich für uns die Frage nicht. Wir sind mitten im Winter und wir wollen jetzt einen erfolgreichen Winterschluss hinlegen", sagte er.

Die deutschen Skispringer hatten bei den letzten fünf Weltmeisterschaften immer mindestens eine Einzelmedaille geholt. Die erste Entscheidung in Trondheim steht am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) im Einzel von der Normalschanze an.