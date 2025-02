Paschke zur WM-Generalprobe zurück - Geiger pausiert

Skispringer Pius Paschke kehrt wie angekündigt zur WM-Generalprobe in den Weltcup zurück. Der fünfmalige Saisonsieger steht im fünfköpfigen Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher für die Wettkämpfe am Wochenende in Sapporo. Karl Geiger und Philipp Raimund flogen am Mittwoch dagegen nicht mit nach Japan.