Platz zwei in der Quali: Wellinger in Medaillenform

Plötzlich ein WM-Favorit: Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat in Trondheim in der Qualifikation zum Wettkampf auf der Normalschanze Platz zwei belegt und dem zuletzt so gebeutelten deutschen Team glänzende Aussichten für den Wettkampf am Sonntag (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) beschert.