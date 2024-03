Preuß sagt für Rennen in Oslo und Soldier Hollow ab

Anzeige

Biathletin Franziska Preuß muss wegen einer erneuten Atemwegserkrankung auf die Weltcups in Oslo und in Soldier Hollow verzichten. "Anfangs hab ich mich gut erholt von der Erkältung aus Nove Mesto, konnte daheim wieder trainieren, doch nach dem Flug nach Oslo haben die Nasennebenhöhlen komplett dicht gemacht und seitdem kämpfe ich gegen die Entzündung an", schrieb die 29-Jährige bei Instagram.

Der Kopf, fügte sie an, "wird nicht in den Sand gesteckt, aber klar, die Situation könnte deutlich besser sein". Ob Preuß in diesem Winter noch ein Rennen bestreiten wird, ist offen. "Unter Voraussetzung vollkommener Gesundheit wird ein Start zum Weltcup-Finale in Canmore angestrebt", teilte DSV-Mannschaftsärztin Katharina Blume am Freitag vor dem Auftakt der Rennen am legendären Holmenkollen mit.

Preuß war bereits bei der WM in Nove Mesto in der Staffel, die Bronze holte, ausgefallen und muss in Oslo bereits das sechste Rennen des Winters absagen. Im Einzel hätte die 29-Jährige als Vierte der Disziplinwertung sogar noch Chancen auf die kleine Kristallkugel gehabt.

Für Preuß ist es die Fortsetzung ihrer seit Jahren andauernden Krankheitsgeschichte. Schon die vergangene Saison hatte sie wegen gesundheitlicher Probleme frühzeitig abbrechen müssen. Sogar ein Karriereende schloss sie damals nicht aus, startete dann aber mit viel Elan in diesen Winter. Bei der WM verpasste sie zwar die ersehnte Medaille, doch im Weltcup holte Preuß drei zweite Plätze und landete zudem jeweils in den Top 10.

Nach dem Weltcup von Oslo finden zum Abschluss der Saison die Rennen in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und Canmore (Kanada/14. bis 17. März) statt.