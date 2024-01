Preuß verpasst Podest im Sprint von Ruhpolding

Anzeige

Biathletin Franziska Preuß hat beim Heim-Weltcup in Ruhpolding das Podest klar verpasst. Im Sprint über 7,5 Kilometer belegte die 29-Jährige nach zwei Schießfehlern den neunten Platz. Zu der dominanten Siegerin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen fehlten am Ende 51,9 Sekunden.

"Es ist mega schade, wenn man das Endergebnis sieht", haderte Preuß im Anschluss am ZDF-Mikrofon. Sie habe sich beim letzten Schießen ein "bisschen verleiten lassen".

Beste Deutsche in der Chiemgau-Arena war Janina Hettich-Walz, die ohne Fehler den sechsten Platz belegte (+35,0 Sekunden). Zudem überraschte die 18 Jahre alte Debütantin Julia Tannheimer auf Rang 15 (0/+58,6). Das Podium in Bayern komplettierten die Schwedin Mona Brorsson (0/+18,2) auf Platz zwei und Lisa Vittozzi aus Italien (0/+19,0) als Dritte.

Damit muss das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) weiter auf den ersehnten Heimsieg in Ruhpolding warten. Zuletzt hatte Preuß im Januar 2019 im Massenstart für einen deutschen Erfolg in Bayern gesorgt.

Für die Frauen steht noch am Sonntag (14.30 Uhr) die Verfolgung über die zehn Kilometer in Ruhpolding auf dem Programm. Tags zuvor wartet für die Männer der Sprint (14.30 Uhr), bevor sie am Folgetag mit ihrem Jagdrennen (14.45 Uhr/alle ZDF und Eurosport) den Weltcup in der Chiemgau-Arena beenden.