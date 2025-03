Prevc holt Raw-Air-Sieg - kein Fliegen am Sonntag

Nika Prevc hat an ihrem 20. Geburtstag ihren 20. Sieg im Skisprung-Weltcup gefeiert und im Windchaos von Vikersund ihren Traumwinter fortgesetzt. Nach einer Geduldsprobe setzte sich die slowenische Weltmeisterin am Samstag im nur in einem Durchgang ausgetragenen Wettkampf mit einem Flug auf 213,5 m (201,1 Punkte) deutlich vor ihrer Landsfrau Ema Klinec (169,8 Punkte) durch. Selina Freitag sprang genau 200,0 m und als Dritte (157,0) auf das Podest.

Weil das abschließende Fliegen am Sonntagmorgen wegen erneut heftiger Wind abgesagt wurde, sicherte sich Prevc erstmals den Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour und kassierte dafür 20.000 Euro Prämie. Da die Tour diesmal nur an zwei Orten stattfand - Trondheim fiel als WM-Schauplatz aus - gab es weniger als die 40.000 Euro im Vorjahr. Freitag wurde Gesamtfünfte.

Prevc, die am Freitag den Weltrekord auf 236,0 m gesteigert hatte, feierte in Vikersund ihren achten Weltcupsieg in Serie, bei der WM in Trondheim hatte sie zudem beide Einzelwettbewerbe gewonnen - ihr Bruder Domen holte Gold im vom Anzugskandal um die Norweger überschatten Einzelspringen von der Großschanze.

Zweitbeste Deutsche war am Samstag Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid auf Rang neun, Juliane Seyfarth kam auf Platz 13, Agnes Reisch auf den 21. Rang.

Am Samstagmorgen war der erste Versuch des Wettkampfs nach 21 von 22 Starterinnen im ersten Durchgang abgebrochen worden, Freitag führte zu diesem Zeitpunkt. Nur Prevc saß noch oben, gewaltige Aufwinde, die zuvor bereits für Unterbrechungen gesorgt hatten, machten ihren Sprung unmöglich. Die Jury annullierte das bisherige Ergebnis und setzte den Wettkampf für den Nachmittag neu an. Am Sonntag ging dann gar nichts.