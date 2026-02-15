Pro League: Deutsche Weltmeister mit Abschluss-Niederlage

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben zum Abschluss der zweiten Pro-League-Phase im australischen Hobart eine unglückliche Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer André Henning verlor 2:3 (2:2) gegen den Gastgeber.

"Das war zunächst einmal ein fantastisches Hockeyspiel mit wahnsinnig unglücklichem Ausgang. Die Jungs hätten heute einen Sieg sicher verdient gehabt", sagte Henning: "Wir hatten mehr Chancen, mehr Ecken, mehr Kreiseintritte. Ich bin extrem begeistert darüber, wie früh im Jahr wir uns schon auf so ein hohes Niveau entwickeln."

Bereits den Auftakt Down Under hatte die deutsche Auswahl gegen Australien verloren (0:3). Gegen Pakistan gab es zwei Siege (5:2 und 6:1). In der Tabelle liegt Deutschland auf Platz sechs. Die nächsten Pro-League-Spiele stehen vom 13. bis 20. Juni auf dem Programm. Dann treffen die Deutschen in Rotterdam auf die Niederlande und Indien. Die WM findet in der zweiten August-Hälfte in Belgien und den Niederlanden statt.