Pro League: Deutsche Weltmeister wieder in der Erfolgsspur

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben in der zweiten Pro-League-Phase im australischen Hobart in die Erfolgsspur zurückgefunden. 48 Stunden nach seiner ersten Niederlage im WM-Jahr durch das 0:3 gegen die Gastgeber fertigte das Team von Männer-Bundestrainer André Henning in seinem dritten Spiel Pakistan mit 6:1 (3:0) ab und fuhr damit den zweiten Sieg in "Down under" ein. Erfolgreichster Schütze war der Kölner Justus Warweg mit zwei Treffern. Schon das erste Duell mit der früheren Hockey-Großmacht hatte die deutsche Mannschaft klar gewonnen (5:2).

Der zweite Wettbewerbsabschnitt der Pro League endet am Sonntag. Dabei bietet sich der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen Australien (5.30 MEZ/MagentaSport) die Chance zur Revanche.

Beim ersten Pro-League-Stopp in Irland war dem DHB-Team in vier Spielen gegen Belgien und England nur ein Sieg gelungen. Die WM findet in der zweiten August-Hälfte in Belgien und den Niederlanden statt.