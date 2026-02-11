Pro League: DHB-Team feiert Sieg gegen Pakistan

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Sieg in den zweiten Abschnitt der Pro League gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich zum Auftakt im australischen Hobart gegen Pakistan mit 5:2 (3:1) durch und feierte damit den insgesamt erst zweiten Sieg.

Christopher Rühr (6.), Tom Grambusch (17.), Benedikt Schwarzhaupt (25.), Malte Hellwig (41.) und Raphael Hartkopf (42.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Beim ersten Stopp in Irland war dem DHB-Team aus vier Spielen gegen Belgien und England nur ein Sieg gelungen.

In Australien trifft Deutschland am Donnerstag (7.30 Uhr/MagentaSport) auf Gastgeber Australien, danach steht das zweite Duell mit Pakistan (Samstag) an, bevor es zum Abschluss noch einmal gegen die Australier (Sonntag) geht.