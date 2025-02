Pro League: Hockey-Männer schlagen Irland erneut

Zweites Duell, zweiter Erfolg: Die deutschen Hockey-Männer haben am Tag nach dem 8:2-Kantersieg auch die nächste Partie gegen Irland in der Pro League gewonnen. Am achten Spieltag der Nationen-Liga bezwang der Olympia-Silbermedaillengewinner den Außenseiter nach zähem Beginn mit 4:2 (2:2).