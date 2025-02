Pro League: Hockey-Männer verlieren gegen Indien

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League einen erneuten Sieg gegen Indien verpasst. Nach dem überzeugenden 4:1 am Dienstag verlor das Team von Bundestrainer André Henning die zweite Partie in Bhubaneswar gegen den Gastgeber 0:1 (0:1).

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die im sechsten Spiel der Pro-League-Saison erstmals ohne eigenen Treffer blieb, steckt mit zwei Siegen im Tabellenmittelfeld fest.

Gurjant Singh, der bereits am Dienstag getroffen hatte, gelang schon nach vier Minuten das entscheidende Tor. In der Schlussphase sorgte ein nicht gegebener Treffer der DHB-Auswahl für Diskussionen im Kalinga Hockey-Stadion, wo sich Deutschland vor knapp zwei Jahren zum Weltmeister gekrönt hatte. Für die indische Auswahl war der Sieg nicht nur eine Revanche für den Vortag, sondern auch für die Halbfinal-Pleite gegen das DHB-Team im Sommer beim Olympischen Turnier in Paris.

Zwei Spiele gegen Irland (24./25. Februar) folgen für die deutschen Hockey-Männer in Indien. Mitte Juni geht es in London mit zwei Partien gegen England weiter.