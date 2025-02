"Absolut wild": Philippinischen Curlern gelingt Historisches

Das Team konnte es kaum fassen - und auch die rund zwei Dutzend Fans brachen in Jubel aus: Die Philippinen haben bei den asiatischen Winterspielen im chinesischen Harbin eine historische und unerwartete Goldmedaille errungen. Die Curling-Männer besiegten am Freitag Südkorea völlig überraschend mit 5:3 und sicherten damit die erste Medaille des tropischen Landes in der 39-jährigen Geschichte der Spiele.

"Wir wollten eine Medaille holen, aber die Goldmedaille, das ist überwältigend", sagte Alan Frei, einer der vier Sportler: "Das ist so seltsam, nicht wahr?" Nur zwei Jahre nach der Gründung des philippinischen Curlingverbandes hat sich die Männermannschaft – deren Mitglieder alle in der Schweiz als Kinder philippinischer Mütter geboren wurden – einen Platz in der Geschichte des Archipels erobert.

Auch weil sich das Team bereits einen Platz bei den Vorqualifikationsspielen für die Olympischen Spiele 2026 im Laufe dieses Jahres gesichert hat, erinnert die Story der Curler an die jamaikanische Bobmannschaft, deren Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1988 im Kultfilm "Cool Runnings" verewigt wurde. "Es ist einfach absolut wild", sagte Frei, der erst 2023 mit dem Curling begonnen hat.

Sicher sei die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen aber keineswegs. "Wir hatten auch Glück, und vielleicht wollten wir es ein bisschen mehr", sagte Frei. Nun sei "wieder Tag eins. Zurück zum Anfang. Zurück ins Fitnessstudio."