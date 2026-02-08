"Der Knoten ist geplatzt": Weikert bejubelt Aicher-Silber

DOSB-Präsident Thomas Weikert hat mit Begeisterung auf die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo durch Alpin-Star Emma Aicher reagiert.

"Der Knoten ist geplatzt! Herzlichen Glückwunsch an Emma Aicher zu einer wahnsinnig tollen Leistung", sagte Weikert: "Das ganze Team Deutschland freut sich mit ihr und wird diese Silbermedaille als Motivation nutzen für die weiteren Wettkämpfe. Emma ist schon jetzt ein echter Star auf der olympischen Bühne."

Aicher war am Sonntag in der Abfahrt der Frauen vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den zweiten Platz gerast. Beim Rennen, das von einem schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet wurde, musste sich Aicher nur Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA geschlagen geben. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia, Super-G-Olympiasiegerin von 2018.

Für Aicher ist es die zweite Olympia-Medaille nach Silber 2022 mit dem Team.