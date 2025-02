"Gamechanger" Gesundheit: Preuß' Weg zur Nummer eins

Biathletin Franziska Preuß sieht den Schlüssel für ihre Leistungsexplosion diesen Winter in ihrem endlich stabilen Gesundheitszustand. "Ich habe nicht viel verändert im Trainingsaufbau", sagte die 30-Jährige in einer Medienrunde vor dem WM-Start in Lenzerheide am Mittwoch: "Der Gamechanger war vielleicht einfach, dass ich mal gesund bleibe und körperlich alles gut wegstecke. Die Erholung funktioniert aktuell. Manchmal ist das die Schlüsselstelle, die den Unterschied machen kann."

Nach mehreren Wintern mit gesundheitlichen Problemen hatte sich Preuß im Frühjahr einer Operation an den Nasennebenhöhlen unterzogen, auch im Alltag sei sie weiter "sehr, sehr vorsichtig". Selbst bei Familientreffen ziehe sie eine Maske an. "Das ist natürlich nicht schön", betonte die Bayerin: "Wir haben doch ein paar Kinder in der Family. Wenn man die nicht so herzen kann, fällt mir schon schwer. Aber gerade ist es Part of the Game."

Wenn man in der Weltspitze mitspielen wolle, "muss man die Befindlichkeiten ein bisschen zurückstellen. Ich weiß ja, wofür ich es mache. Aber ich freue mich drauf, wenn das irgendwann mal egal ist." Sie sei durch die vielen Rückschläge zumindest "manchmal gelassener geworden", führte die Gesamtweltcupführende aus: "Man lernt durch die Erfahrung damit umzugehen und dass man Geduld braucht, um Krisen zu überwinden. Aber klar will ich künftig darauf verzichten." Schließlich ticke im Winter die Zeit "ständig".