"Herz eines Champions": Schwarzenegger und Co. bauen Vonn auf

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen hat US-Skistar Lindsey Vonn große Anteilnahme in und außerhalb der Welt des Sports erfahren. "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb US-Schauspielstar Arnold Schwarzenegger in den Sozialen Medien. "Danke Arnie", antwortete Vonn in der Nacht bei X auf die aufmunternden Worte des "Terminators".

Die 41-Jährige war am Sonntag nach nur 13 Sekunden auf der Olimpia delle Tofane gestürzt und hat dabei einen "komplexen Schienbeinbruch" erlitten, wie sie am Montagabend aus dem Ospedale Ca' Foncello in Treviso auf Instagram bekannt gab. Die Verletzung sei "derzeit stabil", werde "aber mehrere Operationen erfordern, um richtig zu heilen". Dennoch bereue sie nichts.

"Ich hoffe, sie weiß, dass sie uns allen einen großen Dienst erwiesen hat", schrieb Schwarzenegger: "Sie hat gezeigt, dass erfolgreich sein bedeutet, sich auf dem schmalen Grat zwischen Sieg und Niederlage wohlzufühlen. Sie hat uns daran erinnert, dass Scheitern in einer wichtigen Sache besser ist, als zu einer dieser kalten und ängstlichen Seelen zu werden. Sie hat uns gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert. Dafür gibt es keine Medaille. Die größten Siege des Lebens feierst du in dir selbst."

Auch in der Sport-Welt war der Respekt und die Anerkennung groß. Knapp 50.000 Kommentare häuften sich in der ersten Nacht unter dem Instagram-Post. Tennis-Superstar Jannik Sinner und Vonns sportliche Rivalin Sofia Goggia (beide Italien) kommentierten mit einem Herz, US-Tennisstar Coco Gauff und Sprinterin Allyson Felix nannten Vonn "inspirierend", auch viele deutsche Sportlerinnen und Sportler sendeten Genesungswünsche.

"Das tut mir unheimlich leid für Lindsey. Es ist einfach schade, weil sie so viel investiert hat und mit so viel Herz zurückgekommen ist", sagte die dreimalige deutsche Olympiasiegerin Maria Riesch, die sich einst spannende Rennen mit Vonn geliefert hatte, der Bild. "Gerade bei Olympia wünscht man niemandem, dass so etwas passiert. Ich hoffe wirklich, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt."