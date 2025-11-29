"RIP, Kreuzband": Ski-Talent Macuga verpasst Olympia

Das US-amerikanische Ski-Talent Lauren Macuga wird die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpassen. Wie der US-Skiverband mitteilte, zog sich die 23-Jährige im Training eine schwere Knieverletzung zu und muss operiert werden. Dies ist gleichbedeutend mit dem Saison-Aus.

"Lauren Macuga ist am Freitagmorgen im Training gestürzt und hat sich am rechten Knie verletzt. Sie muss operiert werden und wird den Rest der Saison verpassen", hieß es in der Mitteilung des US-Verbands, der keine Diagnose bekannt gab. Macuga deutete diese auf Instagram aber mehr als deutlich an: "RIP, Kreuzband. Wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder."

Die Speed-Spezialistin galt als Hoffnungsträgerin im US-Team und kämpfte im Weltcup unter anderem gegen Emma Aicher um Podestplätze. Im Januar hatte sie im Super-G von St. Anton ihren ersten Weltcupsieg gefeiert, im Februar gewann sie bei der WM in Saalbach Bronze im Super-G.

Bei Olympia (6. bis zum 22. Februar 2026) wollte Macuga gemeinsam mit ihren beiden Schwestern antreten: Alli Macuga (22) ist im Ski-Freestyle aktiv, Samantha Macuga (24) ist Skispringerin.