"Schmerzfrei": Mohr wohl bereit für Big-Air-Quali

Die deutsche Freeski-Athletin Muriel Mohr bekommt wohl doch noch ihren Einsatz bei den Olympischen Spielen in Norditalien. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag mitteilte, ist die 19-Jährige nach ihrer Verletzung, die sie sich vergangene Woche im Slopestyle-Training zugezogen hatte, wieder in Livigno ins Schneetraining eingestiegen. "Sollte sich alles so weiterentwickeln wie bisher, möchte ich bei der Big-Air-Qualifikation an den Start gehen", wurde Mohr zitiert.

Die Qualifikation wird am Samstag um 19.30 Uhr (ARD und Eurosport) ausgetragen, das Finale findet am Montag um 19.30 Uhr (ARD und Eurosport) statt. Am Freitag steht um 18.30 Uhr bereits das offizielle Training an. Für ihren Start hatte Mohr zuvor grünes Licht von ihren betreuenden Ärzten in München erhalten.

In der vergangenen Woche war bei Mohr nach einer missglückten Landung im Slopestyle-Training ein kleiner eingeklemmter Meniskuslappen im linken Knie diagnostiziert worden. Die Quali in dieser Disziplin verpasste Mohr, die es trotz eines Kreuzbandrisses vor knapp einem Jahr zu den Spielen geschafft hatte, deshalb. Nach einem "kleinen arthroskopischen Eingriff vergangene Woche" sei die Rehabilitation "komplikationslos und nach Plan" verlaufen, erklärte Operateur Manuel Köhne. Mohrs Knie sei "stabil und voll belastbar."