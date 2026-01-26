"Shul Runnings": Israels Bobfahrer sammeln Olympia-Spenden

Sechs israelische Bobfahrer und ein zuckersüßer Hund namens Lulu sammeln im Internet Spenden für ihren Traum von Olympia. Das Team des in den USA geborenen Piloten AJ Edelman, der Israel schon 2018 in Pyeongchang im Skeleton vertrat, hat in der vergangenen Woche den Sprung zu den Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo (ab 6. Februar) geschafft - doch noch fehlt das Geld für Flüge und Equipment.

60.000 Dollar (etwas mehr als 50.000 Euro) werden insgesamt benötigt, das Team listet die Kosten Punkt für Punkt auf: unter anderem 25.000 Dollar für den Leihschlitten inklusive Transport, 5000 für Flüge nach Deutschland zur unmittelbaren Vorbereitung - und 3500 Dollar, um den Bob letztlich in israelische Farben zu kleiden.

"Helft uns, Geschichte zu schreiben und Teil von etwas ganz Besonderem zu werden", schreiben Edelman und seine Crew in ihrem Spendenaufruf. Sie nennen sich in Anlehnung an Jamaikas "Cool Runnings" von 1988 "Shul Runnings". Shul ist das hebräische Wort für Synagoge. Bis Montagvormittag war etwa ein Drittel der Zielsumme zusammengekommen.