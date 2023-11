"Sport- und Kulturfestival": Gay Games in Hongkong eröffnet

Anzeige

In Hongkong sind am Samstag die elften Gay Games eröffnet worden. Die internationale LGBTQ+-Veranstaltung findet erstmals auf dem asiatischen Kontinent statt, insgesamt treten 2400 Athletinnen und Athleten in 18 verschiedenen Sportarten gegeneinander an.

"Das Ziel der Gay Games war es schon immer, ein Sport-, Kunst- und Kulturfestival zu schaffen, das Partizipation, Inklusion und Selbstüberwindung feiert", sagte Lisa Lam, Co-Vorsitzende der Veranstaltung. Neben den sportlichen Wettkämpfen gibt es auch ein umfangreiches Kulturprogramm mit Chor- und Bandwettbewerben, Ausstellungen sowie Theater- und Kleinkunst-Aufführungen.

Ursprünglich sollte das Event bereits im November 2022 stattfinden, wurde aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen in China aber um ein Jahr verschoben.

Die Gay Games werden seit 1982 alle vier Jahre ausgetragen, zuletzt 2018 in Paris. Sie werden unter dem Dachverband der Federation of Gay Games (FGG) speziell für homosexuelle Teilnehmer organisiert, stehen aber auch heterosexuellen Menschen offen. 2010 fand die Veranstaltung mit 10.000 Teilnehmenden in Köln statt.