"Zu großes Risiko": Dauser verpasst EM

Kunstturn-Weltmeister Lukas Dauser (Unterhaching) verpasst krankheitsbedingt die Europameisterschaften in Rimini. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Samstagvormittag mitteilte, plagt den Barren-Spezialisten eine akute Influenza, gepaart mit einer bakteriellen Infektion. Die Teilnahme an den Wettkämpfen vom 24. bis 28. April in Italien stelle ein "zu großes gesundheitliches Risiko dar".

"Ich war topfit, habe eine super Qualifikation geturnt und hatte richtig Bock auf die EM. Leider hat es mich nach der Qualifikation total erwischt", wird der 30-Jährige in der Mitteilung zitiert: "Für mich heißt es jetzt erstmal wieder komplett gesund zu werden und dann die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen."

Dauser ist nach Lucas Kochan (Cottbus), der aufgrund eines Kreuzbandrisses sogar länger fehlt, bereits der zweite Ausfall für die Titelkämpfe. Für Dauser rückt der 25-jährige Carlo Hörr (Schmiden) in den Kader nach und kommt dadurch zu seinem EM-Debüt.