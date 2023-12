"Zum richtigen Zeitpunkt da": Bitterling lobt Biathleten

Anzeige

Felix Bitterling hat die deutschen Biathleten nach ihrer Gala im Sprint von Lenzerheide in höchsten Tönen gelobt. "Vier Leute unter den Top sechs, da muss man sich ein bisschen kratzen. Für uns ein grandioser Tag", schwärmte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV): "Was mich besonders freut, ist, dass wir nach der kleinen Delle von Hochfilzen, die viel mit den Infekten zu tun hatte, gezeigt haben, dass es in Östersund kein Zufall war und mit uns zu rechnen ist."

Das Team habe am Schießstand "hervorragend gearbeitet. Das haben die Jungs toll gemacht. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt da", so Bitterling weiter: "Das ist das, was wir immer thematisieren. Wir müssen da sein, wenn die Konkurrenz auslässt. Genau das haben wir gemacht." Benedikt Doll hatte über die 10 Kilometer den dritten deutschen Saisonsieg gefeiert, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Johannes Kühn überzeugten mit den Plätzen drei, vier und sechs.

"In die Höhe zu gehen ist nicht einfach. Es waren viele kleine Fragezeichen, bevor wir hierher gekommen sind", sagte Bitterling über die Rennen von Lenzerheide auf 1400 Metern Höhe: "Aber das Team funktioniert nach wie vor super, die Jungs und Mädels stützen sich gegenseitig. Das ist ein großer Teil des Erfolgs." Die Mannschaft habe nachgewiesen, dass Östersund "keine Eintagsfliege" war, schwärmte Lauftrainer Jens Filbrich: "Die Jungs sind immer in der Lage, ganz vorne reinzulaufen."