Raimund: Aussprache mit Horngacher Schlüssel zu Gold

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund sieht eine kompromisslose Aussprache mit Bundestrainer Stefan Horngacher als Schlüssel für seinen Gold-Coup. "Das war vor der WM 2025 in Trondheim. Da haben wir uns zusammengesetzt und unsere Sichtweisen ausgetauscht", sagte der Oberstdorfer am Donnerstag in Val di Fiemme: "Das war der Auslöser, danach ging es brutal bergauf und alles hat sich zum Guten gewendet - auch wenn vorher nicht alles schlecht war."

Der aufgedrehte Raimund und der eher nüchterne Horngacher - zwei Typen, die erst zueinander finden mussten. "Ich bin ein Mensch, der immer sehr euphorisch ist. Daher kommt es manchmal so rüber, dass ich einiges larifari nehme", sagte Raimund: "Aber das ist definitiv nicht so." Und das hat spätestens seit der Aussprache auch Horngacher erkannt.

Euphorisch war Raimund auch nach seinem Olympia-Gold in Predazzo am Montag. Doch nach einem wohltuenden freien Tag ("da ist erstmal wirklich alles bei mir durchgesickert") liegt der Fokus nun ganz auf den Wettbewerben von der Großschanze, wo zunächst am Samstag (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport) das Einzel ansteht. "Ich weiß, dass ich es ganz nach vorne schaffen kann", sagte Raimund: "Es wird aber schwieriger als auf der kleinen Schanze."

Topfavorit ist für ihn der im ersten Wettkampf enttäuschende Slowene Domen Prevc: "Man hat gesehen, was er auf der Großschanze geleistet hat. Da hat er in jedem Sprung zehn, zwölf Punkte auf den Rest rausgeholt."