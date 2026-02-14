Raimund liegt zur Halbzeit deutlich zurück

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat fünf Tage nach seinem Gold auf der Normalschanze kaum noch Chancen auf eine weitere Medaille. In der Entscheidung von der Großschanze liegt der 25 Jahre alte Oberstdorfer nach dem ersten Durchgang in Predazzo mit einem Sprung auf 131,0 m (135,2 Punkte) nur auf Platz zehn.

Vom Podest trennen Raimund umgerechnet rund fünfeinhalb Meter. Die Führung eroberte der Japaner Ren Nikaido mit einem Sprung auf 140,0 m (154,0 Punkte) deutlich vor Sloweniens Topfavorit Domen Prevc (138,5 m/147,0 Punkte) und dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal (136,0/145,0).

Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger darf nach 127,0 m als 15. noch auf eine gute Platzierung hoffen. Felix Hoffmann als 24. (126,0 m) und Pius Paschke als 27. (125,0 m) schafften nur knapp den Einzug in den zweiten Durchgang.

Ausgeschieden sind unter anderem der Norweger Marius Lindvik (33.), der 2022 in Peking Olympia-Gold von der Großschanze geholt hatte, und Österreichs dreimaliger Einzel-Weltmeister Stefan Kraft (37.). Österreichs früherer Tourneesieger Daniel Tschofenig, ursprünglich Achter, wurde disqualifiziert.